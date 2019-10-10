Нобелевский комитет объявил имена лауреатов премии по литературе за 2018-ый и 2019-ый годы

Это польская писательница Ольга Токарчук и Петер Хандке из Австрии.

В прошлом году Ольга Токарчук получила международную Букеровскую премию за роман «Бегуны», а Хандке известность принесла пьеса «Оскорбление публики» и роман «Страх вратаря перед пенальти», который был экранизирован Вимом Вендерсом в 1972-ом году. Хандке – один из авторов сценария фильма «Небо над Берлином», — рассказал «Эху» кинокритик «Коммерсанта» Михаил Трофименков.

Трофименков также заметил, что Ханкде в 1978-ом году и сам поставил фильм по своему роману «Женщина-левша».

Присуждение Нобелевской премии Токарчук и Хандке сложно назвать объективным решением, — считает писатель Виктор Ерофеев.

Нобелевская премия по литературе не присуждалась в прошлом году из-за скандала в Шведской академии.