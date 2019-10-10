Российскую журналистку Юлию Юзик освободили в Иране

Сегодня она вернулась в Москву. Это стало неожиданностью для нее самой, — рассказала «Эху» сестра Виктория Юзик.

Сама Юлия Юзик рассказала МБХ-медиа, что в Иране ей предъявили обвинения в сотрудничестве со спецслужбами Израиля из-за контактов с израильтянами в Фейсбуке. Юзик подчеркнула, что в Иране с подобным обвинением можно не выйти из тюрьмы до конца жизни, поскольку Израиль – официальный враг Ирана. Журналистка рассказала, что у нее не было адвоката и в течение недели к ней не приходил российский консул. Вчера вечером ее вывезли из тюрьмы и доставили в аэропорт.

Причиной задержания Юлии Юзик до сих пор неизвестны. Необходимо прояснить этот вопрос, — сказал «Эху» председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Юлия Юзик ранее несколько лет работала в Тегеране корреспондентом. 29 сентября она снова приехала туда по частному приглашению. В аэропорту у нее изъяли паспорт, а позже, прямо из гостиницы, забрали сотрудники Корпуса стражей Исламской революции. Позже официальный представитель правительства сообщил, что в шпионаже Юзик не обвиняли, а задержание связано с визовыми проблемами.