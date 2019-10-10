Зеленский: Прямая встреча президентов России и Украины не планируется

Прямая встреча президентов России и Украины не планируется, однако, для решения самых важных вопросов, переговоры на высшем уровне должны произойти, — заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Зеленский также заявил, что не является сторонником возвращения оккупированных территорий Донбасса военным путем и введения военного положения в стране. «Я шел на выборы как президент мира», — сказал Зеленский. Он подчеркнул, что не готов терять людей и поэтому выбрал дипломатический путь.

Сегодня президент проводит многочасовую встречу с журналистами в Киеве на новом фуд-корте. На встречу аккредитовались почти триста человек. Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что марафон может продлиться десять часов.