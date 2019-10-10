Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге возобновил работу после аварийной посадки военного самолета Ан-12

Чрезвычайная ситуация привела к задержке сорока рейсов. Самолет отправили на запасные аэродромы в Тюмень, Пермь и Челябинск, — сообщила пресс-служба аэропорта. Напомню, Ан-12 совершил аварийную посадку из-за невыпуска шасси. На борту находились более десяти человек, никто не пострадал, самолет получил незначительные повреждения.
2019-10-10T18:19:00+03:00
2019-10-10T18:19:39+03:00
https://echo.msk.ru/news/2516999-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:19, 10 октября 2019
Загрузка комментариев...