Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге возобновил работу после аварийной посадки военного самолета Ан-12

Чрезвычайная ситуация привела к задержке сорока рейсов. Самолет отправили на запасные аэродромы в Тюмень, Пермь и Челябинск, — сообщила пресс-служба аэропорта. Напомню, Ан-12 совершил аварийную посадку из-за невыпуска шасси. На борту находились более десяти человек, никто не пострадал, самолет получил незначительные повреждения.