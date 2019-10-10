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18:11, 10 октября 2019

Называющий себя шаманом Габышев заявил о возобновлении похода в Москву, чтобы провести «обряд изгнания Путина»

Поход, заявил Габышев изданию «Якутия.инфо», носит исключительно мирный характер — «ни один волос упадет, ни одна капля крови у Путина не прольется».

Житель Якутска Александр Габышев в марте 2019 года объявил о начале пешего похода в Москву, чтобы провести «обряд изгнания Путина». По пути к Габышеву стали присоединяться сторонники.

В середине сентября Габышев был задержан, в отношении него возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. Габышев был отправлен на психолого-психиатрическую экспертизу, по итогам которой его признали невменяемым. Адвокаты Габышева и правозащитники ставят результаты экспертизы под сомнение. Габышев находится под подпиской о невыезде.



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