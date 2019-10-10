Минздрав не нашёл оснований для увольнения нового главы одного из институтов онкоцентра имени Блохина С.Варфоломеевой

Минздрав не нашёл оснований для увольнения нового главы одного из институтов онкоцентра имени Блохина Светланы Варфоломеевой, против которой выступают медики. В работе отделения гематологии при этом нашли нарушения.

С утверждениями о том, что новое руководство НИИ детской онкологии и гематологии старейшего онкоцентра страны разрушает уникальные методы и подходы в лечении детей, Минздрав не согласился и поддержал нынешнее руководство. Светлана Варфоломеева останется на посту директора института, это стало известно сегодня во время отчёта членов комиссии о результатах внеплановой проверки работы института детской онкологии. Комиссия Минздрава выясняла в том числе качество лечебной работы, законность действий администрации, ситуацию с зарплатами медикам. Они пожаловались на сокращение зарплат и ставок сотрудников. Нареканий к новому директору не возникло, никакой атмосферы страха в коллективе нет, сказала глава комиссии Елена Байбарина. ПЛЁНКА:

Серьёзные нарушения при этом нашли в работе отделения гематологии и трансплантации костного мозга в части проведения детям экспериментального лечения. Медики для лечения детей применяли неэффективные инновационные протоколы, сообщил член комиссии Александр Румянцев.

По его словам электронные истории болезни в отделении отсутствовали. Комиссия выяснила, что средняя зарплата врачей в оноцентре Блохина в прошлом месяце была больше 135 тысяч рублей, а в НИИ детской онкологии ещё на 10 тысяч больше. Речи о маленьких зарплатах в 20 тысяч не идёт, сказал Румянцев. Конфликт в онкоцентре Блохина на Каширском шоссе разразился в конце сентября. Сначала несколько врачей потребовали уволить нового главу ННИ детской онкологии и гематологии пригрозив массовым увольнением. Руководство отказалось, затем все 26 детских онкологов пригрозили уходом, жалуясь на маленькие зарплаты и травлю со стороны нового начальника НИИ. Восемь медиков написали заявления, большинство уже подписано. Следом за врачами о намерении уйти с работы объявили медсёстры, жалуясь на маленькие зарплаты. Больше 30ти сотрудников онкоцентра в основном возрастных могут попасть под сокращение из-за финансовых проблем, предупредил в интервью газете Известия директор клиники Иван Стилиди. Он считает, что конфликт цитата был срежиссирован».

Врачи, которые выступали против нового руководителя НИИ детской онкологии не согласны с выводами комиссии Минздрава и намерены продолжать борьбу.

Проверка, проведенная Минздравом в отношении НИИ детской онкологии и гематологии имени Блохина, могла закончиться только решением в пользу нынешнего руководства. Такое мнение «Эху» высказал пресс-секретарь профсоюза «Альянс врачей» Иван Коновалов.

Комиссия Минздрава нашла серьезные нарушения в работе врачей детского онкоцентра. Однако Светлана Варфоломеева сразу после назначения предложила эффективный план по улучшению условий.