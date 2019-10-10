Совбез ООН на экстренной встрече обсудит ситуацию на северо-востоке Сирии, где Турция проводит военную операцию

О начале ее наземной фазы Анкара объявила накануне. При этом там отвергают обвинения в гибели мирных жителей.

В настоящий момент турецкие войска продолжают обстрелы административного центра курдской автономии на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает телеканал «Аль-Хадас». По его данным, на окраинах, куда приходятся удары Анкары, сосредоточены основные силы курдских вооруженных формирований. Сирийское агентство САНА, в свою очередь, сообщает о гибели 13 мирных жителей и почти трех десятках пострадавших в результате турецких бомбардировок. По его данным, ударам, в частности, подверглись теплоэлектростанция, а также нефтяное месторождение Румейлан. Турецкие власти говорят, что операция направлена против запрещенной в России террористической группировке ИГИЛ и запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Действия Анкары уже подверглись критике, в частности, со стороны Евросоюза. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, назвал утверждения о гибели мирных жителей «черной пропагандой», и подчеркнул, что речь идет о преследовании террористов. Эрдоган также сказал, что если ЕС сохранит свою позицию, он выпустит из Турции в Европу поток беженцев.

Между тем обстрелы, по данным арабских телеканалов, уже привели к тому, что свои дома в зоне конфликта покинули более 60 тысяч беженцев. В Минобороны Турции, впрочем, говорят о ударах по более чем 180 целям курдских формирований, в результате которых, как утверждается, убиты свыше сотни террористов. Тем временем обстрелам подвергаются и турецкие приграничные территории. В частности, в результате удара с сирийской стороны по города Акчакале, как говорят в его администрации, погибли трое, в том числе 10-месячный ребенок. Еще 52 человека получили ранения.

Официально целью операции «Источник мира» в Анкаре называют создание буферной зоны между турецкой и сирийской границами.

Совет безопасности ООН сегодня соберется на экстренное заседание в связи с вторжением турецких войск в Сирию. Операцию осудили Израиль, Иран, США и Европа.

Представители дипломатических ведомств ряда стран Евросоюза довольно жестко высказываются в отношении начавшихся боевых действий Турции в Сирии и одновременно осуждают «предательство США их курдских союзников», пишет издание Айриш таймс. – Турция намеренно дестабилизирует обстановку в регионе, способствуя возрождению там запрещенного в РФ Исламского государства, заявил сегодня министр иностранных дел Германии Хейко Маас. – Наступление Анкары на позиции курдов грозит новой гуманитарной катастрофой, — приводит издание слова министра.

Если Турция своими действиями планирует создать там себе зону безопасности, пусть она не ждет, что Евросоюз будет за это платить», сказал председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. – Выступая перед европейскими парламентариями, он призвал Турцию, заботясь о безопасности на своей границе, «действовать сдержанно».

В преддверии намеченной на ближайший понедельник встречи министров иностранных дел стран ЕС газета отмечает, что власти Венгрии в очередной раз выступили против поддержанной всеми остальными членами объединенной Европы осуждающей действия Турции декларации. Европейские чиновники на своей встрече вновь отметили опасность возрождения миграционного потока через восточное Средиземноморье из Турции в Грецию и далее в западную Европу, как это было несколько лет назад.

Как сообщалось ранее западной прессой, Дональд Трамп назвал агрессию Турции в отношении Сирии «плохой идеей» Анкары. При этом зарубежные СМИ отмечают, что госсекретарь Майк Помпео в своем заявлении по данному вопросу воздержался от того, чтобы назвать курдов союзниками США. Си-эн-эн между тем обращает внимание на еще одну проблему, которая угрожает региону: в ходе турецкого наступления на позиции курдов есть опасения, что из мест заключения могут бежать тысячи пленных боевиков ИГИЛ.

Турецкие войска начали наступление на севере Сирии накануне, через несколько часов после того, как о начале агрессии в отношении соседнего государство объявил президент Эрдоган.

Военная операция Турции в Сирии стала результатом политики США в регионе. Американская стратегия может привести к серьезным проблемам на Ближнем Востоке, — считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Россия должна оказывать необходимую помощь Сирии,— считает зам.пред международного комитета Госдумы Алексей Чепа.

Депутат считает также нечестным поведение США в отношении курдов.

Курды сами страдают от террористов и пытаются с ними бороться,— сказал «Эху» представитель Национального конгресса.

Все вопросы можно решить путем переговоров, если турецкое руководство откажется от военного вмешательства,— подчеркнул Патиев