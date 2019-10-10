Депутат Чепа: Россия должна сделать все, чтобы избежать кровопролития среди гражданского населения Сирии

Россия должна сделать все, чтобы избежать кровопролития среди гражданского населения Сирии. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Мы должны предпринять все возможные меры для того, чтобы сохранить территориальную и политическую целостность Сирии, это, на мой взгляд, самое главное, чего мы должны добиваться сейчас. Мы должны сделать все, чтобы не было кровопролития среди гражданского населения. И, если на территории есть ИГИЛ, которых мы считаем террористической организацией, то мы должны оказать содействие Турции в уничтожении ИГИЛа. Но демократические силы мы не считаем террористической организацией», — сказал он.

Депутат также отметил, что ситуацию в Сирии усугубляет участие в конфликте других заинтересованных лиц.

«К сожалению, очень много сторон-участников этого процесса на территории Сирии. Это создано еще десятки лет назад, в первую очередь, английской разведывательной службой. На мой взгляд, также неправильны действия со стороны американцев, которые провоцировали Турцию на эти действия. Они вооружили курдов, а потом бросили их», — отметил он.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» на севере Сирии. Она направлена против курдов и запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по ряду приграничных сирийских городов. Сегодня было объявлено о начале наземной операции. СМИ сообщают о жертвах и раненых среди мирного населения.