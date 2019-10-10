Аэропорт «Кольцово» в Екатеринбурге возобновил работу после аварийной посадки военного самолета

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе воздушной гавани. Инцидент произошел сегодня днем. По данным пресс-службы Центрального военного округа, Ан-12 сел на взлетно-посадочную полосу без шасси, произошло задымление. Открытого горения не было. Никто из 10-ти человек, находившихся на борту, не пострадал. Самолет получил незначительные повреждения. В результате происшествия было задержано прибытие и отправление 40 рейсов. Многие из них отправляли в аэропорты Тюмени, Перми и Челябинска.