На территории Спасо-Преображенского мужского монастыря в Оренбуржье произошла стрельба

Инцидент случился еще накануне, один человек ранен, сообщают «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники. По некоторым данным, огонь был открыт из самодельного оружия. Сейчас полиция устанавливает личности стрелявших, пострадавшего и детали самого происшествия.
2019-10-10T17:31:00+03:00
2019-10-10T17:31:55+03:00
https://echo.msk.ru/news/2516971-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:31, 10 октября 2019
Загрузка комментариев...