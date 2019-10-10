На территории Спасо-Преображенского мужского монастыря в Оренбуржье произошла стрельба

Инцидент случился еще накануне, один человек ранен, сообщают «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники. По некоторым данным, огонь был открыт из самодельного оружия. Сейчас полиция устанавливает личности стрелявших, пострадавшего и детали самого происшествия.