180 жилых домов в Москве могут отключить от горячего водоснабжения

С таким предупреждением выступила Московская объединенная энергетическая компания. Причиной этого стал долг управляющей компании «Юни-дом» за поставки тепловой энергии в размере более 900 миллионов рублей, — сообщает РБК. Отмечается, что первые действия ресурсоснабжающей организации могут предприниматься не менее чем через 20 дней после направления уведомления компании-должнику в случае, если та не предпримет никаких шагов по погашению задолженности. Как сообщили в пресс-службе МОЭК, в данном случае уведомление было направлено 9-го октября.