180 жилых домов в Москве могут отключить от горячего водоснабжения

С таким предупреждением выступила Московская объединенная энергетическая компания. Причиной этого стал долг управляющей компании «Юни-дом» за поставки тепловой энергии в размере более 900 миллионов рублей, — сообщает РБК. Отмечается, что первые действия ресурсоснабжающей организации могут предприниматься не менее чем через 20 дней после направления уведомления компании-должнику в случае, если та не предпримет никаких шагов по погашению задолженности. Как сообщили в пресс-службе МОЭК, в данном случае уведомление было направлено 9-го октября.
2019-10-10T17:31:00+03:00
2019-10-10T17:31:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:31, 10 октября 2019
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