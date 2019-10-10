Три человека погибли, более полусотни ранены в результате обстрела со стороны Сирии турецкого города Акчакале

Все погибшие – мирные жители, в том числе 10-месячный ребенок. Накануне президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» на севере Сирии. Она направлена против курдов и запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по ряду приграничных сирийских городов. Сегодня было объявлено о начале наземной операции. СМИ сообщают о жертвах и раненых среди мирного населения.