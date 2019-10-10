Три человека погибли, более полусотни ранены в результате обстрела со стороны Сирии турецкого города Акчакале

Все погибшие – мирные жители, в том числе 10-месячный ребенок. Накануне президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» на севере Сирии. Она направлена против курдов и запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по ряду приграничных сирийских городов. Сегодня было объявлено о начале наземной операции. СМИ сообщают о жертвах и раненых среди мирного населения.
2019-10-10T17:30:00+03:00
2019-10-10T17:31:19+03:00
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17:30, 10 октября 2019
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