Помощник президента РФ Ушаков обвинил «украинские силы» в саботаже урегулирования в Донбассе

По его словам, у Москвы вызывают серьезную озабоченность попытки некоторых сил на Украине саботировать недавно согласованные договоренности по урегулированию донбасского конфликта.

Речь идет о «формуле Штайнмаейра», которую стороны недавно утвердили. Соответствующий документ был подписан в Минске представителями Украины, ОБСЕ, России и самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Документ предусматривает предоставление особого статуса Донбассу, а также устанавливает условия проведения выборов в регионе.

Помощник президента надеется, что процесс сдвинется с мертвой точки, хотя сейчас украинская сторона под надуманным предлогом не занимается отводом войск из обговоренных населенных пунктов. А именно от этих действий, по словам Ушакова, зависят сроки проведения следующего саммита в «нормандском формате».

Разведение сил планировалось с 7 октября, но этого не произошло. Украинская сторона обвинила в нарушении перемирия народную милицию республик Донбасса, в Донецке же заявили, что обстрелы продолжаются с украинской стороны.