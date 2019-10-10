Комиссия Минздрава не увидела оснований для увольнения Светланы Варфоломеевой с поста директора НИИ имени Блохина

Комиссия Минздрава не увидела оснований для увольнения Светланы Варфоломеевой с поста директора НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина. Там отметили, что только пять из 52 медработников при общении с комиссией заявили о неблагоприятной обстановке на работе из-за нового директора. Доказательств обоснованности своих претензий они не предъявили. При этом комиссия нашла «очень серьезные нарушения» у самих медработников. До середины 2019 года они лечили детей по протоколам, чья неэффективность доказана.
2019-10-10T17:02:00+03:00
2019-10-10T17:06:32+03:00
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17:02, 10 октября 2019
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