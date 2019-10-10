Москва и Дамаск пока не договорились о новом разговоре президентов России и Сирии по поводу военной операции Турции

Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. При этом он отметил, что с сирийским руководством налажены контакты по различным направлениям. Накануне Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он призвал Анкару тщательно взвесить ситуацию и не нанести в военной операцией в Сирии ущерба общим усилиям по урегулированию кризиса в стране.

Новая операция Турции в Сирии под названием «Источник мира» началась накануне. Западные страны ее не поддержали. Президент Турции раскритиковал за это Евросоюз. Если эта позиция сохранится, Турция выпустит в Европу поток беженцев, — сказал Эрдоган.

Турецкий президент также назвал абсурдной позицию Египта, который заявил о незаконности любой турецкой операции в Сирии.