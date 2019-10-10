ФСБ рапортовало о задержании в Крыму предполагаемого террориста

По версии спецслужбы мужчина пытался устроить взрыв в здании администрации города Задержанный назвал преследование политическим.

Задержанного в ФСБ называют цитата «приверженцем нацистской идеологии и членом украинских экстремистских организаций». В сообщении на сайте спецслужбы имя россиянина не называется. По данным Интерфакса это 61-летний кузнец Олег Приходько, житель крымского села, что в нескольких километрах от города Саки. Он называет задержание и дело в отношении него политически мотивированным. Приходько отметил, что никогда не скрывал свою проукраинскую позицию, сообщил агентству его адвокат Назим Шейхмамбетов.

Между тем ФСБ распространило видео обыска в гараже задержанного, в котором по утверждению силовиков находилось готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, а также бутылки с зажигательной смесью. А ещё якобы экстремистскую литературу. Адвокат Приходько сказал, что взрывчатку пожилому человеку подбросили. К тому же защитник на обысках не присутствовал. Он также рассказал о возбуждении дела о терроризме и о версии следствия. согласно которой Приходько хотел взорвать здание администрации города Саки и тем самым добиваться от властей вхождения Крыма в состав Украины.

Вместе с Олегом Приходько по некоторым данным задержана и его жена. В каком она находится статусе пока неизвестно.