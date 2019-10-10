Центробанк рассказал о новом способе хищения средств с банковских карт россиян

Новым популярным инструментом мошенников стало использование технологии подмены телефонных номеров, так они выдают себя за банковских работников.

«Технология подмены исходящего телефонного номера на номера, идентичные номерам кол‐центров кредитных организаций, позволила им успешно выдавать себя за сотрудников служб безопасности банков и под видом блокировки подозрительных транзакций совершать хищения средств жертв», — говорится в отчете финансового регулятора. Его представили на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.

Количество сообщений о номерах телефонов злоумышленников, поступающих в Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере ЦБ значительно увеличилось. ФинЦЕРТ отправил на блокировку информацию о 4936 номерах мобильных операторов и номерах с кодом 8‐800.

В ЦБ напомнили о том, как велика роль человеческого фактора в случаях применения этого способа мошенничества, и назвали способность критически мыслить важным качеством для того, чтобы не стать жертвой обмана.