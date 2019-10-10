ЦБ впервые раскрыл масштаб продаж персональных данных россиян

За полгода обнаружено 13 тысяч объявлений о покупке и продаже такой информации. Об этом говорится в ежегодном докладе ФинЦЕРТа. Примерно 1,5 тысячи из них (12%) — это базы кредитно-финансовых организаций. В предыдущих докладах подобную статистику ЦБ не раскрывал. Отмечается, что для того, чтобы украсть деньги, мошенникам в большинстве случаев не нужны конфиденциальные данные — достаточно ФИО и номера телефона человека.
2019-10-10T16:32:00+03:00
2019-10-10T16:33:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:32, 10 октября 2019
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