ФСБ объявила о задержании подозреваемого в подготовке взрыва в административном здании в Крыму

Гражданин России был задержан в городе Саки. Его имя и подробности предполагаемого плана не уточняется. В сообщении ведомства говорится, что он — приверженец нацистской идеологии и член «украинских экстремистских организаций». «В принадлежащем ему гараже обнаружены готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, бутылки с зажигательной смесью», — цитирует ТАСС сообщение службы. Уголовное дело возбуждено по статьям о приготовлении к теракту и незаконном изготовлении взрывчатки.

Украинское издание «Граты» пишет, что задержанный — житель поселка Орехово Олег Приходько, который ранее возглавлял крымское отделение украинской ультраправой партии «Свобода». По словам адвоката Назима Шехмамбетова, у него изъяли партийную символику и флаги запрещенного в РФ «Правого сектора». В материалах дела указано, что он хотел повлиять на органы власти Крыма, чтобы они приняли решение о вхождении полуострова в состав Украины. Сам Приходько обвинения отрицает.