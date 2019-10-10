Зеленский не будет публиковать стенограммы своих переговоров с Путиным

По словам украинского президента, это может помешать «возвращению людей». Это Зеленский заявил в ходе пресс-марафона в Киеве, передает корреспондент РБК.

Зеленский считает, что публикация переговоров приведет к тому, что его встречи с президентом России закончатся, а возможность решить вопрос с обменом пленными исчезнет.

Такая же позиция у Зеленского и в отношении переговоров с главами других стран. Он считает, что публикация переговоров повлияет и на отношения с партнерами, и создаст проблемы внутри Украины. Публикация стенограммы его разговора с президентом США Дональдом Трампом, по словам Зеленского, «подорвала дипломатические отношения».

Ранее в интернете появилась петиция с требованием к Зеленскому обнародовать стенограмму переговоров с Путиным. Ее подписали более 13 тысяч человек, поддержал требование и депутат Рады от партии Порошенко.