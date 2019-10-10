Японский Этап Чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1 оказался под угрозой срыва

Виной тому – тайфун «Хагибис, приближающийся к островам.

Первые тренировочные заезды на Гран-при Японии запланированы на утро пятницы. А вот субботняя квалификация может быть перенесена, считают организаторы этапа.

Гран-при Японии пройдет на трассе «Судзука» (остров Хонсю) . По прогнозам синоптиков, тайфун «Хагибис», который обрушится на берег в районе Токио в субботу, может стать самым крупным в нынешнем году. Ожидается, что скорость ветра превысит 100 километров в час.

Представители Международной автомобильной федерации и Японской автомобильной федерации, а также организаторы гонки в четверг заявили, что пристально следят за ситуацией, связанной с тайфуном «Хагибис» и его потенциальным влиянием на Гран-при в Японии.

Ранее организаторы Кубка мира по регби и руководство Всемирной федерации регби из-за тайфуна «Хагибис» отменили два матча турнира, которые должны были пройти в субботу