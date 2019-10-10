Путин: Россия полностью выполняет требования ВАДА и заинтересована в полном разрешении проблем, связанных с допингом

Россия полностью выполняет требования ВАДА и заинтересована в полном разрешении проблем, связанных с допингом, — заявил президент Путин.

Российских спортсменов могут отстранить от участия в международных спортивных соревнованиях, включая Олимпиаду в Токио. Россию подозревают в махинациях с данными Московской антидопинговой лаборатории. Российской стороне дали три недели для того, чтобы предоставить объяснения ВАДА.

8 октября министр спорта Павел Колобков сообщил, что Россия направила ВАДА свои разъяснения по 31 пункту. Ответ ВАДА ожидается в конце сентября.