Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Европе новой волной сирийских беженцев

Политик обещал открыть свои границы, если страны ЕС будут говорить о вторжении Турции в Сирию.

В Европу власти Турции могут направить более трёх с половиной миллионов сирийских беженцев, которые находятся в соседней стране. Это произойдёт если страны ЕС попытаются охарактеризовать операцию с целью создать буферную зону как попытку оккупации, заявил президент Эрдоган. Он также утверждает, что его военные с начала операции в Сирии убили больше ста якобы террористов. Эрдоган заверил, что ИГИЛ – в России организация признана террористической и запрещена – на северо-востоке Сирии не возродится, а пленных боевиков не выпустят из тюрем.

Между тем уже приходят сообщения, что в городе Камышлы, который тоже был обстрелян, исламские боевики могли сбежать из тюрьмы. Турецкие войска почти сутки находятся в приграничных районах на северо-востоке Сирии, эти территории контролируют курды. Идут бомбёжки и обстрелы. Представители Курдской демократической партии в Сирии говорят о десятках погибших и сотнях раненых. Людей призывают выходить на мирные протесты против вторжения. Есть погибшие среди турецких военных. МИД Франции из-за нападения на Сирию вызвал на ковёр посла Турции в Париже. Операция может подорвать европейскую безопасность, её необходимо прекратить, написал в твиттере глава французского МИДа Жан-Ив Ле Дриан. Того же требуют другие страны ЕС и США. Операцию турков осудили Израиль и Иран.



Совбез ООН сегодня соберётся на экстренное заседание в связи с вторжением в Сирию турецких войск.