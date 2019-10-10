Путин сменил трех глав управлений президента РФ

Президент назначил новых руководителей управления информационного и документационного обеспечения, управления по вопросам госслужбы и кадров и управления по обеспечению конституционных прав граждан.

Соответствующий документ размещен на сайте Кремля.

Начальником управления информационного и документационного обеспечения президента РФ назначен Антон Федоров, экс-глава управления по вопросам госслужбы и кадров.

Предыдущую должность Федорова занял Максим Травников, ранее руководивший управлением президента по обеспечению конституционных прав граждан. Управление по обеспечению конституционных прав граждан возглавила заместитель Травникова — Татьяна Локаткина.