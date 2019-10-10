Потери Белоруссии от российского налогового маневра за два года составят $800 млн, подсчитал Минфин

Это журналистам заявил глава белорусского финансового ведомства Максим Ермолович.

«$800 млн с учетом потерь в 2019 году. Это суммарно для экономики — по $400 млн в 2019 году и 2020 году», — сказал Ермолович агентству БелТА. По его словам, Москва и Минск обсуждают вопрос возможной компенсации.

Первый этап налогового маневра прошел в прошлом году, в 2019 году начался завершающий этап, он продлится до 2025 года.

Маневр в российской нефтяной отрасли предполагает постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу. Вопрос его проведения является спорным в отношениях двух стран.