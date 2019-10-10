Проезд по трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург будет стоить около двух тысяч рублей, — сообщил замминистра транспорта Иннокентий Алафинов, выступая на Всемирном дорожном конгрессе в Абу-Даби. По словам чиновника, проехать по трассе можно будет за семь часов вместо прежних десяти.
2019-10-10T15:32:00+03:00
2019-10-10T15:32:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 10 октября 2019
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