Проезд по трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург будет стоить около двух тысяч рублей, — сообщил замминистра транспорта Иннокентий Алафинов, выступая на Всемирном дорожном конгрессе в Абу-Даби. По словам чиновника, проехать по трассе можно будет за семь часов вместо прежних десяти.