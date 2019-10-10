В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге не смогли принять самолет, на котором летели футболисты молодежной сборной Польши

Маршрут был изменен из-за аварийной посадки военно-транспортного Ан-12 в Екатеринбурге. В итоге самолет с футболистами приземлился в Челябинске. 11 октября команда должна сыграть с россиянами в отборочном турнире чемпионата Европы 2021-го года.
2019-10-10T15:31:00+03:00
2019-10-10T15:31:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:31, 10 октября 2019
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