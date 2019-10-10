В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге не смогли принять самолет, на котором летели футболисты молодежной сборной Польши

Маршрут был изменен из-за аварийной посадки военно-транспортного Ан-12 в Екатеринбурге. В итоге самолет с футболистами приземлился в Челябинске. 11 октября команда должна сыграть с россиянами в отборочном турнире чемпионата Европы 2021-го года.