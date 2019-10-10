Путин: Россия полностью выполняет требования ВАДА и заинтересована в участии спортсменов в международных соревнованиях

Россия полностью выполняет требования ВАДА и заинтересована в участии спортсменов в международных соревнованиях без каких-либо ограничений, — заявил президент Путин. Он подчеркнул, что Россия всегда готова к диалогу, совместной работе по всем вопросам мировой спортивной повестки.

23 сентября ВАДА инициировала рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства кодексу этой международной организации. В базе данных московской лаборатории обнаружены изменения. ВАДА дала России три недели на то, чтобы дать объяснение.