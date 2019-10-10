Режим «открытого неба» в Петербурге могут ввести с ограничениями

Они должны защитить российские авиакомпании от конкуренции со стороны европейских лоукостеров.

Российские авиакомпании предложили Министерству транспорта, чтобы европейским лоукостерам разрешили летать из Пулково только в определенные города. Они должны быть расположены не ближе 200 км к тем, куда уже летают из Петербурга российские авиаперевозчики. Источник газеты «Коммерсант» в одной из авиакомпаний, утверждает, что Минтранс поддерживает введение режима «открытого неба» именно с такими ограничениями. Другой собеседник сказал изданию, что если ограничений не будет, то европейские лоукостеры выдавят российские компании с рынка. Но низкие цены установят только на начальный период. Ограничение в 200 километров серьезно бы нарушило планы Пулково. За счет открытого неба аэропорт планировал привлечь только, например, из Германии полмиллиона пассажиров за 5 лет. Но авиакомпания «Россия» уже летает из Петербурга в Мюнхен, Берлин, Гамбург и Дюссельдорф. К Дюссельдорфу слишком близко расположен Франкфурт, поэтому и он будет недоступен для полетов лоукостеров из Пулково. Режим открытого неба позволил бы летать в Северную столицу любой авиакомпании независимо от страны ее регистрации. Специалисты считают, что это главная причина, по которой в Россию не летают ведущие европейские лоукостеры – ирландская Ryanair и британская EasyJet.

Ограничение в 200 километров не помешает полетам лоукостеров из Петербурга, уверен авиаэксперт Илья Шатилин.