Турция начала наземную фазу военной операции в Сирии

Президент Эрдоган объявил о том, что уничтожены более ста террористов и назвал черной пропагандой утверждения о жертвах среди мирных жителей. Эрдоган подчеркнул, что Турция имеет полное право преследовать террористов на сирийской территории благодаря соглашению, которое было подписано между Турцией и Сирией в 1998-ом году.

Дональд Трамп раскритиковал вторжение Турции в Сирию и пообещал разрушить турецкую экономику за нападение на сирийских курдов. Впрочем, в Вашингтоне нет единой точки зрения на эту проблему, — сказал «Эху» журналист Михаил Таратута.

По словам Таратуты, в США негативно относятся к предложению Трампа вывести войска, поскольку будут нарушены обязательства перед курдами, которые долгое время были союзниками американцев в Сирии.