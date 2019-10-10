Нобелевскую премию по литературе получили польская писательница Ольга Токарчук и австрийский драматург Петер Хандке

Шведская академия объявила сразу двух лауреатов из-за того, что в прошлом году награда не присуждалась.

Лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2018 год стала полячка украинского происхождения Ольга Токарчук – с формулировкой «за воображение повествователя, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни». Одной из ее самых известных книг считается роман «Бегуны», посвященный теме путешествий. Токарчук получила Нобеля по литературе лишь сейчас, поскольку в прошлом году победителя не стали объявлять из-за секс-скандала в Шведской королевской академии наук.

Лауреатом премии за 2019 год стал австрийский писатель и драматург Петер Хандке, который удостоился награды «за влиятельную работу, которая с лингвистической изобретательностью исследует периферию и специфику человеческого существования». Известность он приобрел еще во второй половине 1960-х годов благодаря своим пьесам. Некоторые его работы были экранизированы, а сам Хандке написал несколько сценариев.

Власти Польши уже поздравили Токарчук с победой, назвав присуждение премии большим днем для национальной литературы.

Петер Хандке долгое время сотрудничает с известным кинорежиссером Вимом Вендерсом. Вместе они работали над фильмами «Небо над Берлином», «Страх вратаря перед одиннадцатиметровым», «Ложное движение» и «Прекрасные дни в Аранхуэсе», — рассказал «Эху» кинокритик «Коммерсанта» Михаил Трофименков.

Трофименков также заметил, что Хандке в 1978-ом году и сам поставил фильм по своему роману «Женщина-левша».