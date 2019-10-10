Имя нового Нобелевского лауреата по литературе Петера Хандке неразрывно связано с кино – кинокритик

Имя нового Нобелевского лауреата по литературе Петера Хандке неразрывно связано с кино. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» кинокритик Михаил Трофименко.

«Для меня имя Петера Хандке прежде всего неразрывно связано с именем Вима Вендерса. Поскольку Хандке не только знаменитый современный писатель, но и блестящий сценарист. Он написал сценарий для, наверное, лучшего фильма Вендерса — «Ложное движение». Это была вариация на тему Гете, на тему «Годов обучения Вильгельма Майстера», это было удивительное перемещение духа немецкого просветительского романа в форму современного роуд-муви. Именно в этом фильме возник вендерсовско-хандковский взгляд на Германию и на Европу как на поле странствий, по которому проходят люди, по которому они скользят взглядами, где нет прочных привязанностей, нету ничего постоянного. Нельзя также не упомянуть сценарий Петера Хандке для вендерсовского фильма 1972 года – «Страх вратаря перед пенальти» и, конечно, «Небо над Берлином», — сказал он.

Шведская академия присудила Нобелевскую премию по литературе за 2019 год австрийскому писателю Петеру Хандке.