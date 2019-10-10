В Перми бывший полицейский приговорен к полутора годам исправительных работ за то, что ударил ногой в лицо подростка

В Перми бывший полицейский приговорен к полутора годам исправительных работ за то, что ударил ногой в лицо 17-летнего подростка. По данным Медиазона, фамилия полицейского Смердев. В суде он частично признал вину и заявил, что ударил человека не как сотрудник полиции, а как гражданин.
2019-10-10T14:30:00+03:00
2019-10-10T14:33:11+03:00
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14:30, 10 октября 2019
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