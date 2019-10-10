В Астрахани директор спецучилища для трудных подростков сдавал воспитанников в аренду на строительные работы

В Астрахани директор спецучилища для трудных подростков сдавал воспитанников в аренду на строительные и ремонтные работы. Источник Интерфакса отметил, что за день работы каждого подростка директору платили по 500 рублей. Сейчас следователи выясняют, сколько воспитанников незаконно привлекались к работам. Возбуждено уголовное дело по превышению должностных полномочий.