15 рейсов задержаны в екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за аварийной посадки военного самолета Ан-12. Среди задержанных – 4 рейса в Москву, сообщает ТАСС. Ан-12 совершил аварийную посадку из-за неисправности шасси. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.
2019-10-10T14:30:00+03:00
2019-10-10T14:32:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:30, 10 октября 2019
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