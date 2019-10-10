15 рейсов задержаны в екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за аварийной посадки военного самолета Ан-12. Среди задержанных – 4 рейса в Москву, сообщает ТАСС. Ан-12 совершил аварийную посадку из-за неисправности шасси. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.