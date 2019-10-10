В Крыму задержан подозреваемый в подготовке взрыва в административном здании

Об этом сообщила ФСБ. Имя задержанного не назвали, уточняется, что это гражданин России и член украинских экстремистских организаций. Украинское издание «Граты» пишет, что задержанный – Олег Приходько, который ранее возглавлял крымское отделение украинской ультраправой партии «Свобода».