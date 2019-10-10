Нидерланды начали переговоры с Украиной в связи с расследованием роли Киева в крушении малазийского Боинга в Донбассе в 2014-ом году, — заявил министр иностранных дел Стеф Блок. Ранее парламент Нидерландов единогласно поддержал предложение о подобном расследовании. Депутаты хотят выяснить, почему Украина не закрыла воздушное пространство в районе конфликта. Киев пообещал оказывать всяческое содействие.