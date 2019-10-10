Турецкие вооруженные силы ликвидировали 109 террористов в ходе операции «Источник мира» на территории Сирии

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он пообещал, что запрещенная террористическая группировка «Исламское государство» (запрещены в России) не возродится после турецкой операции, а пленные террористы не будут выпущены из тюрем.



Эрдоган также раскритиковал страны Евросоюза, которые осудили турецкую военную операцию в Сирии и пригрозил Европе открыть границы для трех с половиной миллионов сирийских беженцев.