В Японии продолжается Кубок Мира по волейболу. Сборная России встречается с командой хозяев.
Тем временем волейболисты Бразилии обыграли американцев. И сохранили нашей уоманде шансы побороться за место в первой тройке.
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В Японии продолжается Кубок Мира по волейболу. Сборная России встречается с командой хозяев.
Тем временем волейболисты Бразилии обыграли американцев. И сохранили нашей уоманде шансы побороться за место в первой тройке.
+ Меня чуть не стошнило. Тушенка по российским ГОСТам Пару дней назад глава Росстандарта Алексей Абрамов заявил, что современные российские ГОСТы лучше советских. Якобы современные ГОСТы предъявляют к продуктам гораздо более жесткие требования. Я не знаю в какой стране живет Абрамов, но в России лично я вижу обратную ситуацию…