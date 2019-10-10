В Москве сегодня состоится отборочный матч Чемпионата Европы по футболу между сборными России и Шотландии. В связи с этим будут перекрыты несколько улиц вблизи Олимпийского комплекса. Сейчас в турнирной таблице наша сборная занимает второе место в группе. Лидирует команда Бельгии.
2019-10-10T14:00:00+03:00
2019-10-10T14:10:16+03:00
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14:00, 10 октября 2019
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