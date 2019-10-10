Вернувшаяся из Ирана после недельного ареста журналистка Юлия Юзик настаивает, что ей вменяли контакты с израильскими спецслужбами. По ее словам, претензии касались общения в Фейсбуке.

Юзик утверждает, что поводом для ее преследования иранскими властями стали переписки и комментарии людей на ее странице в соцсетях. Об этом журналистка рассказала в интервью интернет-изданию «МБХ медиа». По ее словам, даже неличных контактов достаточно для предъявления подобных обвинений. Иранские силовики, добавила Юзик, также говорили ей, что считают еврейкой – из-за того, что фамилия журналистки, как она говорит, звучит на фарси как «еврей». Юзик также отрицает, что у нее был запрет на въезд в Иран, и подчеркнула, что у нее отобрали паспорт, как только она прилетела в страну. В тюрьме же, по словам журналистки, ей приходилось спать на нескольких одеялах на бетонном полу. Кроме того, Юзик утверждает, что ее за время задержания ни разу не посетили ни адвокат, ни российский консул. Тем временем в посольстве России в Тегеране говорят, что до сих пор не получили официальных объяснений от Ирана из-за случившегося.

Юлия Юзик вернулась в Москву рейсом из Тегерана сегодня утром. В Иране ранее утверждали, что не усматривают в ее действиях шпионажа, и говорили о проблемах с визой.