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14:00, 10 октября 2019

Турция откроет двери для сирийских беженцев, если ЕС назовет новую операцию Анкары в Сирии вторжением

Об этом предупредил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Он настаивает на том, что цели операции «Источник мира» — вытеснить курдов из границы с Турцией и создать коридор безопасности. Сегодня турецкие войска продолжили наступление вглубь Сирии, накануне были нанесены удары по 180-и объектам курдов.

За военной атакой Турции может последовать гуманитарная катастрофа. На это обращают внимание западные наблюдатели.

Воздушные и наземные удары Турции по курдам угрожают сотням тысяч людей, переживших жестокости ИГИЛ (организация запрещена в России) и многочисленные перемещения по стране, которые стараются покинуть охваченные бомбардировками районы, пишет сегодня в своем заявлении Международный комитет по спасению беженцев. Дороги заполнены толпами людей, груженными на автомобили матрасами и мотоциклами, на которых пытаются одновременно уехать по пять-шесть человек, передает корреспондент Си-эн-эн. Тем временем, министерство обороны Турции заявляет, что оно сражается в Сирии с сетью террористов, и что Анкаре еще предстоит поразить там более 180 принадлежащих им объектов.

Наступление началось всего через несколько дней после того, как администрация Трампа объявила о выводе своих войск из региона, что стало поводом для критики в адрес президента со стороны группы республиканцев в Конгрессе, обвинивших главу Белого дома в том, что он оставил союзников США в борьбе с Исламским государством (организация запрещена в России) без поддержки. Майк Помпео накануне особо подчеркнул, что Вашингтон не давал Турции своего согласия на развязывание боевых действий в отношении курдов. При этом госсекретарь воздержался от того, чтобы назвать их союзниками Соединенных штатов, отмечают наблюдатели.

Дональд Трамп пригрозил Турции уничтожением экономики в случае продолжения истребления курдов в Сирии.



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