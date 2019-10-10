Рабочая комиссия Минздрава выявила нарушения в НИИ детской онкологии центра Блохина

Однако для увольнения действующего директора Светланы Варфоломеевой оснований нет. Об этом сообщила глава комиссии Елена Байбарина.

Комиссия Минздрава также утверждает, что средняя зарплата в онкоцентре составляет более 145 тысяч рублей. Комиссия была организована после того, как большая группа врачей и медсестер пригрозили массовым увольнением. Они были недовольны кадровой политикой нового руководства. Также они обращали внимание на непрозрачное формирование зарплаты.

Некоторые врачи не верили в проведение качественного расследования. Об этом в нашем эфире говорил замдиректора НИИ детской онкологии Максим Рыков.

Вместо уволившихся онкологов в центре имени Блохина уже работают специалисты из других учреждений. Об этом рассказал главный внештатный гематолог Минздрава Александр Румянцев.

Проблемы возникли и в петербургском онкодиспансере. Санитарки потребовали повышения зарплат. Они утверждают, что сейчас получают 24 тысяч рублей, несмотря на то, что, согласно майскому указу президента, должны зарабатывать не менее 60 тысяч.

Администрация онкоцентра сняла надбавку у медсестёр год назад, но до недавнего времени её обещали вернуть. Сейчас медики узнали, что денег они не получат. Санитарки обратились в профсоюз «Альянс врачей». С его помощью медики записали видеообращение. В нём они сообщили, что даже не знают, почему их зарплаты уменьшились. Также сотрудники утверждают, что в диспансере санитаркам приходится выполнять вдвое больше работы, чем положено по нормативу Минздрава. Руководство больницы возложило на них обязанности медсестер и уборщиц. Об этом в видеообращении говорит сотрудник отделения химиотерапии Елена Корнеева.

химиотерапия перевыполняет план, а получает меньше всех, мы здесь разрываемся.

В профсоюзе медработников «Альянс врачей» добавили, что администрация онкодиспансера не предоставила им необходимые документы. В частности, речь идёт о штатном расписании, по которому можно проверить, действительно ли санитарки делают чужую работу. Профсоюз направил отчёт о проверке в Госинспекцию труда, Следственный комитет, полицию и администрацию президента.

Профсоюз направил отчет о проверке в Госинспекцию труда, следственный комитет, полицию и администрацию президента.