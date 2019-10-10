Организаторы чемпионата мира по регби в Японии отменили два матча из-за приближающегося тайфуна Хагибис. Обе встречи – Новая Зеландия-Италия и Англия-Франция — планировалось провести в субботу 12 октября. Из-за тайфуна могут быть перенесены и гонки «Формулы 1» Гран-При Японии в эти выходные.
2019-10-10T13:30:00+03:00
2019-10-10T13:32:57+03:00
https://echo.msk.ru/news/2516847-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:30, 10 октября 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ Меня чуть не стошнило. Тушенка по российским ГОСТам Пару дней назад глава Росстандарта Алексей Абрамов заявил, что современные российские ГОСТы лучше советских. Якобы современные ГОСТы предъявляют к продуктам гораздо более жесткие требования. Я не знаю в какой стране живет Абрамов, но в России лично я вижу обратную ситуацию…