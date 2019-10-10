Организаторы чемпионата мира по регби в Японии отменили два матча из-за приближающегося тайфуна Хагибис. Обе встречи – Новая Зеландия-Италия и Англия-Франция — планировалось провести в субботу 12 октября. Из-за тайфуна могут быть перенесены и гонки «Формулы 1» Гран-При Японии в эти выходные.