Генпрокуратура Германии сегодня выдаст ордер на арест, который открыл стрельбу у синагоги. Подозреваемый застрелил двух человек. Он действовал из антисемитских убеждений, — сообщает журнал Der Spiegel. Стрелявший снимал происходящее на видеокамеру. Видео в прямом эфире транслировалось на интернет-платформе Twitch. В момент преступления его смотрели пять человек.
2019-10-10T13:30:00+03:00
2019-10-10T13:32:34+03:00
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13:30, 10 октября 2019
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