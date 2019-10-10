Генпрокуратура Германии сегодня выдаст ордер на арест, который открыл стрельбу у синагоги. Подозреваемый застрелил двух человек. Он действовал из антисемитских убеждений, — сообщает журнал Der Spiegel. Стрелявший снимал происходящее на видеокамеру. Видео в прямом эфире транслировалось на интернет-платформе Twitch. В момент преступления его смотрели пять человек.