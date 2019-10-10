Сбербанк планирует существенно усилить защиту от внутренних утечек, объявил глава банка Герман Греф, его цитирует Интерфакс. По его словам, проблема утечек – самая большая проблема в мире. Такое происходит даже в ЦРУ. На прошлой неделе стало известно об утечке персональных данных клиентов Сбербанка: сначала банк сообщил о двухстах скомпрометированных картах, позже их количество выросло до 5 тысяч. Все карты были перевыпущены. Служба безопасности банка вместе с полицией выявила виновника. Это руководитель одного из бизнес-подразделений Сбербанка, который имел доступ к базам и пытался украсть клиентскую информацию в корыстных целях.
2019-10-10T13:30:00+03:00
2019-10-10T13:32:16+03:00
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13:30, 10 октября 2019
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