Сбербанк планирует существенно усилить защиту от внутренних утечек, объявил глава банка Герман Греф, его цитирует Интерфакс. По его словам, проблема утечек – самая большая проблема в мире. Такое происходит даже в ЦРУ. На прошлой неделе стало известно об утечке персональных данных клиентов Сбербанка: сначала банк сообщил о двухстах скомпрометированных картах, позже их количество выросло до 5 тысяч. Все карты были перевыпущены. Служба безопасности банка вместе с полицией выявила виновника. Это руководитель одного из бизнес-подразделений Сбербанка, который имел доступ к базам и пытался украсть клиентскую информацию в корыстных целях.