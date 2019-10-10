Российские авиакомпании просят значительно ограничить режим открытого неба в аэропорту Санкт-Петербурга

В частности, предлагается ограничить доступ в Санкт-Петербург иностранных лоукостеров, — пишет газета «Ведомости». По сведениям издания, Минтранс и вице-премьер Максим Акимов, курирующий транспорт, такие ограничения поддерживают. После того, как оператор Пулково попросил правительство установить для аэропорта режим открытого неба, заявки на полеты из Санкт-Петербурга подали крупнейшие лоукостеры – Ryanair, EasyJet и WizzAir.