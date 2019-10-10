Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не является сторонником возвращения оккупированных территорий Донбасса военным путем и введения военного положения в стране. «Я шел на выборы как президент мира», — сказал Зеленский. Он подчеркнул, что не готов терять людей, поэтому выбрал дипломатический путь.