Комиссия Минздрава не видит оснований для увольнения директора НИИ детской онкологии имени Блохин

Комиссия Минздрава не видит оснований для увольнения Светланы Варфоломеевой – директора НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина. Об этом заявила глава комиссии Елена Байбарина. По ее словам, комиссия нашла очень серьезные нарушения в работе врачей – до середины 2019-го года они лечили детей по протоколам, неэффективность которых доказана.

Светлана Варфоломеева возглавила НИИ в июне этого года. На прошлой неделе сотрудники центра записали видеообращение, в котором заявили, что новое руководство дестабилизирует работу всей онкологической службы и ставит под угрозу жизни детей, и пригрозили массовым увольнением. Некоторые родители пациентов поддержали врачей. Они обратились к президенту Путину и заявили, что из-за конфликта с начальством врачи работают в стрессовом состоянии, а некоторые препараты родители онкобольных детей вынуждены покупать за свой счет.