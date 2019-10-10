Компания Apple удалила приложение, отслеживающее передвижения полиции в Гонконге

Как сообщает Reuters, это связано с тем, что приложение угрожает безопасности полицейских и мирных жителей. По данным Apple, его использовали для засад на сотрудников правоохранительных органов, а также для нападений в местах, где нет полицейских. Создатели приложения, между тем, не согласны с решением Apple.
2019-10-10T12:30:00+03:00
2019-10-10T12:32:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:30, 10 октября 2019
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