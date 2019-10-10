Компания Apple удалила приложение, отслеживающее передвижения полиции в Гонконге

Как сообщает Reuters, это связано с тем, что приложение угрожает безопасности полицейских и мирных жителей. По данным Apple, его использовали для засад на сотрудников правоохранительных органов, а также для нападений в местах, где нет полицейских. Создатели приложения, между тем, не согласны с решением Apple.